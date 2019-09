Actualidade

A seleção portuguesa de futebol feminino voltou a perder com os Estados Unidos, desta vez por 3-0, em jogo disputado em Minnesota e com registos importantes entre as bicampeãs mundiais.

Sem as 'estrelas' Megan Rapinoe, Alex Morgan e Rose Lavelle, todas lesionadas, foi Carli Lloyd que esteve em destaque, ao marcar aos 22 e 32 minutos, o segundo golo de grande penalidade.

A avançada, de 37 anos, chegou aos 117 golos na seleção e ao seu 12.º este ano, depois de já ter marcado na sexta-feira, no primeiro particular diante da seleção portuguesa, que as norte-americanas venceram em Filadélfia, por 4-0.