Actualidade

A candidata a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, comprometeu-se hoje a prosseguir a política de estímulos seguida por Mario Draghi, mas sublinhou que a política monetária não pode substituir políticas orçamentais robustas.

Na audição perante a comissão de Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu, que ao final da tarde dará o seu parecer, Lagarde, designada pelos chefes de Estado e de Governo da União Europeia para suceder a Mario Draghi na liderança do BCE a partir de 31 de outubro, elogiou o trabalho do seu antecessor e garantiu que seguirá "os mesmos princípios", caso seja confirmada no cargo.

Lagarde disse que "os desafios que justificam a política atual do BCE não desapareceram", pelo que pretende seguir uma política acomodatícia", com "agilidade", para estimular a economia.