Actualidade

O presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) disse hoje que a criação do Serviço Nacional de Saúde (SNS), que assinala 40 anos no dia 15, representou também a democratização do acesso à saúde em Portugal.

"A saúde deixou de ser um privilégio dos ricos e passou a ser um direito de todos os portugueses. Houve uma democratização da saúde no país e isso foi muito importante", salientou Carlos Cortes à agência Lusa.

A SRCOM vai assinalar o Dia do SNS em Coimbra, entre os dias 09 e 15, com um vasto conjunto de atividades que pretendem mostrar "as melhorias e o que de bom trouxe o SNS à população".