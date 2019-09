Actualidade

O festival Quinzena de Dança de Almada começa em 21 de setembro com a peça "TTTTTT (Time Takes The Time Time Takes)", uma "reflexão sobre o tempo", dos espanhóis Guy Nader e Maria Campos, foi hoje anunciado.

São considerados "uma das mais interessantes companhias contemporâneas do país vizinho" e vão atuar no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, no distrito de Setúbal, pelas 21:30, desse sábado, segundo a Companhia de Dança de Almada, que organiza o evento.

Criado em 1992, o festival promete oferecer ao público "o melhor que se faz pelo mundo em dança contemporânea", estendendo-se até 10 de outubro, em Almada, com espetáculos e atividades relacionadas com dança, como 'workshops', exposições, encontros ou vídeo-dança.