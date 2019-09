Incêndios

O helicóptero de combate a incêndios que sofreu hoje um acidente na Pampilhosa da Serra "já foi substituído por outro", a operar no Centro de Meios Aéreos (CMA) da Lousã, no distrito de Coimbra, avançou a Proteção Civil.

"O helicóptero sofreu danos materiais significativos e já foi substituído por outro meio aéreo da mesma tipologia a operar a partir do CMA da Lousã, enquanto estiverem a ser apuradas as causas do acidente", informou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em comunicado, indicando que o helicóptero "pertencente ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais".

Segundo a ANEPC, o helicóptero ligeiro acidentado "preparava-se para a descolagem para participar no combate a um incêndio na freguesia de Sobreira Formosa e Alvito da Beira, no concelho de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco".