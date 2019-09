Actualidade

O helicóptero de combate a incêndios que caiu na Pampilhosa da Serra vai ser substituído ainda hoje, com a colocação de outro meio idêntico na Lousã, informou o comandante operacional distrital (CODIS).

Carlos Luís Tavares disse aos jornalistas, no local do acidente, na Pampilhosa da Serra, que a Autoridade Nacional de Proteção Civil tem de instalar o helicóptero no Centro de Meios Aéreos da Lousã, para permitir a realização das investigações à queda do aparelho, que se mantém na pista enquanto estas diligências não forem concluídas.

"Teremos no distrito de Coimbra os mesmos três helicópteros do dispositivo de combate a incêndios", disse, indicando que passam a estar dois na Lousã, transitoriamente, e um em Cernache, no concelho de Coimbra.