Actualidade

O presidente da Associação Comercial do Porto, Nuno Botelho, denunciou hoje que o passe Sub13 - um título gratuito para crianças entre os 04 e os 12 anos inclusive - não está disponível em toda a área metropolitana.

Em declarações à Lusa, Nuno Botelho, que escreveu hoje uma carta ao primeiro-ministro a denunciar esta situação, salienta que entre o anúncio, em final de 2018, da criação do passe único, e o dia de hoje "pouco se passou na Área Metropolitana do Porto [AMP]": o passe família não existe, assim como o passe Sub13, que, com a exceção do município do Porto, não está ainda disponível em todo o território da AMP.

"Gaia, por exemplo, não tem acesso apesar do protocolo. Porque é que isto continua a acontecer hoje? Este assunto tem de andar. Se é por um problema burocrático da AMP, então que o assumam", defendeu.