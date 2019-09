Actualidade

As inundações que afetam o Níger desde final de agosto já mataram pelo menos 42 pessoas e deixaram 70.000 desalojadas, segundo um balanço apresentado hoje pelo ministro da Ação Humanitária e de Gestão de Catástrofes, Laouan Magagi.

As inundações do rio Níger - que dá nome ao país e percorre a zona ocidental do território - destruíram mais de 8.600 casas, deixando 70.000 pessoas sem alojamento.

Os casos mais graves registaram-se na região sudoeste do país, incluindo a capital, Niamey, e cidades como Tillabéry (a norte da capital) e Dosso (a sul).