Actualidade

Dentro de dois anos deverá nascer a Rede de Centros de Interpretação e Memória Política da I República e do Estado Novo, num projeto que pretende dar a conhecer, de forma isenta, parte da história do século XX.

Será uma rede implantada em cinco espaços distribuídos por outros tantos concelhos da região das Beiras (Penacova, Santa Comba Dão, Carregal do Sal, Tondela e Seia), com o objetivo de promover o conhecimento e o aprofundamento da democracia.

O projeto foi iniciado pela ADICES - Associação de Desenvolvimento Local, com sede em Santa Comba Dão, em parceria com três municípios e o Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS XX) da Universidade de Coimbra, que presta consultoria científica, tecnológica e deontológica, aos quais se juntaram as autarquias de Seia e Penacova.