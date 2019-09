LC

O Benfica anunciou hoje os 38 inscritos para a fase de grupos da Liga dos Campeões em futebol, numa lista que inclui Fejsa, Zivkovic ou Cervi, jogadores que estiveram para sair do clube antes do fecho do mercado.

Dos 38 inscritos, 14 pertencem à Lista B, entre os quais o guarda-redes belga Svilar, o lateral esquerdo Nuno Tavares e o avançado Jota.

Entre os eleitos, constam também Gedson Fernandes, a recuperar de uma operação que ainda não lhe permitiu jogar em 2019/20, ou Chiquinho, que se lesionou com alguma gravidade na receção ao FC Porto, para a I Liga.