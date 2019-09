Brexit

O projeto de lei para adiar o 'Brexit' de forma a evitar uma saída sem acordo a 31 de outubro foi hoje aprovado por 329 votos na Câmara dos Comuns, garantindo a passagem ao debate na especialidade.

O Governo do primeiro-ministro Boris Johnson voltou a ser derrotado, desta vez com uma margem de 29 votos, tendo apenas conseguido 300 votos contra o projeto apresentado pela oposição, menos um do que na votação de terça-feira à noite.

O projeto de lei retira ao Governo o controlo sobre a agenda parlamentar e acelera o processo de aprovação para que todas as etapas sejam concluídas até ao final desta tarde.