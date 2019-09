Actualidade

Três instituições brasileiras que dão óculos a quem vê mal ou fazem cirurgias complexas a doentes com poucas posses foram distinguidas este ano com o Prémio Champalimaud de Visão, no valor de um milhão de euros, foi hoje anunciado.

O prémio, apresentado como o maior do mundo no campo da visão, foi distribuído pela Fundação Champalimaud, que o promove, ao Instituto da Visão - IPEPO, à Fundação Altino Ventura e ao Serviço de Oftalmologia do Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas.

Em 2019, por ser ano ímpar, o prémio reconhece o trabalho feito no terreno por instituições na prevenção e no combate à cegueira e a doenças oftalmológicas em países em vias de desenvolvimento. Em anos pares, o galardão distingue a investigação científica na área da visão.