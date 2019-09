Actualidade

A dupla de artistas do Porto, Daniel Moreira e Rita Castro Neves, com o brasileiro Guto Lacaz, inaugura, no próximo sábado, a exposição coletiva "Órbitas", no consulado-Geral de Portugal em São Paulo, no Brasil.

Segundo os organizadores, a exposição propõe um encontro de artistas de diferentes gerações que resulta de um tempo dedicado ao espaço que abriga o projeto com obras inéditas que dialogam com a arquitetura, a história, os jardins e o quotidiano do Consulado Geral de Portugal em São Paulo.

A mostra parte de uma grande espiral de papel proposta por Guto Lacaz, ao redor da qual orbita uma série de pequenas ações coreográficas realizadas e registadas em vídeo por Daniel Moreira e Rita Castro Neves, na casa que abriga o Consulado-Geral e no seu jardim, desenhado por Roberto Burle Marx, nos anos 1940.