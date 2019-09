Actualidade

O Portal das Finanças recebeu este ano 28.200 pedidos de inscrição e reavaliação de imóveis para efeitos de IMI, uma subida de 108% face a 2018 que as associações do setor atribuem ao reforço das reabilitações e novas construções.

Estes pedidos são feitos através do Modelo 1 do Imposto Municipal sobre os Imóveis após a conclusão das obras de construção e obtenção da licença de utilização, quando está em causa a inscrição do imóvel na matriz predial.

Entre as situações que podem estar na origem da entrega do Modelo 1 do IMI estão ainda as das casas cujos proprietários consideram que o valor patrimonial tributário está desatualizado ou as que foram alvo de obras de reconstrução ou melhoramento, bem como as alterações da afetação do imóvel (de habitação para serviços ou vice-versa, por exemplo).