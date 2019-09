Actualidade

O Presidente da República comemora em Portugal o 5 de Outubro "com a discrição" própria de um dia de reflexão eleitoral, e vota em Celorico de Basto, independentemente da presença na cerimónia de investidura de Tolentino Mendonça como cardeal.

"Mesmo no caso de se confirmar a ida a Roma, o Presidente da República comemorará sempre em território nacional o 5 de Outubro, com a discrição correspondente a um dia de reflexão eleitoral, e votará no dia 6, como habitualmente, em Celorico de Basto", esclareceu o Palácio de Belém, em resposta a uma pergunta da agência Lusa.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, "esclarece que submeteu preventivamente à Assembleia da República, o assentimento para uma eventual deslocação a Roma, entre os dias 4 e 6 de outubro, para assistir à cerimónia de investidura do novo cardeal D. Tolentino de Mendonça".