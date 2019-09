Incêndios

O combate ao incêndio que lavra em Algodres, no concelho de Fornos de Algodres, no distrito da Guarda, está a decorrer favoravelmente, estando "controladíssimo" em 90%, disse à agência Lusa fonte autárquica.

O vereador Bruno Costa, com o pelouro das Florestas da Câmara Municipal de Fornos de Algodres, disse à Lusa, pelas 18:30, que "90% do fogo está controladíssimo", havendo apenas receios devido à eventual mudança da direção do vento.

Segundo o autarca, até ao momento, "não houve nenhuma habitação que tenha sido atingida pelo fogo", que destruiu "essencialmente mato".