Actualidade

O YouTube informou hoje que está a mudar a forma como trata os dados de crianças e também os conteúdos para este público, depois da multa em 155 milhões de euros por violação de proteção de dados nos EUA.

"Estamos a mudar a forma como tratamos os dados de conteúdos para crianças no YouTube. Daqui a quatro meses, passaremos a tratar os dados de qualquer pessoa que assista a um conteúdo para crianças no YouTube como sendo provenientes de uma criança, independentemente da idade do utilizador", informa a empresa em comunicado hoje divulgado.

A subsidiária da 'gigante' tecnológica Google explica que limitará "a recolha de dados e a utilização em vídeos feitos para crianças apenas ao necessário para apoiar a operação do serviço".