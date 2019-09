Actualidade

Os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) vão, num prazo de três meses, ter de definir um plano de ação para implementar projetos dedicados à humanização dos cuidados prestados, disse hoje a ministra da Saúde.

"No prazo de três meses, repito, três meses, as instituições aderentes ao Compromisso para a Humanização Hospitalar terão de definir um plano de ação com medidas concretas que devem abranger a globalidade dos serviços e profissionais de saúde, assim como identificar os prazos para a sua implementação", afirmou Marta Temido.

A governante falava na sessão "Compromisso para a Humanização Hospitalar", em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, cerimónia onde também marcou presença a secretária de Estado da Saúde, Raquel Duarte.