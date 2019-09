Actualidade

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, disse hoje que a derrota na Supertaça de futebol diante do Benfica, por 5-0, "marcou muito" e, a partir daí, o ex-técnico Marcel Keizer perdeu confiança, o que se alastrou à equipa.

"Marcel Keizer cumpriu a sua missão, num ambiente difícil, conseguiu vencer dois títulos importantes [Taça da Liga e Taça de Portugal], o último com valor simbólico para o Sporting e tínhamos a expectativa de continuar a crescer, mas a derrota na Supertaça, para mim, marcou muito e a confiança de Keizer baixou e isso sentiu-se a passar ao grupo", justificou, em entrevista à Sporting TV, que assinalou também o primeiro ano de mandato como presidente do clube.

Para Frederico Varandas, o que se sentia "é que o Sporting podia fazer um jogo muito bom, mas também um muito mau: não sentíamos a equipa com confiança", negando que a decisão da saída do técnico holandês tenha tido que ver "exclusivamente com o resultado do jogo com o Rio Ave (derrota caseira por 3-2, no sábado, na quarta jornada da I Liga).