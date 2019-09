Actualidade

O Presidente da República disse hoje que as comemorações do 5 de Outubro, dia em que se assinala a Implantação da República, decorrerão na Câmara de Lisboa, mas numa cerimónia sem discursos, ao contrário do habitual.

"O que vai acontecer é o seguinte: haverá um momento simbólico na Câmara Municipal de Lisboa de evocação da República, não haverá discursos, mas haverá esse momento simbólico", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Falando aos jornalistas no final da cerimónia de entrega do Prémio António Champalimaud de Visão, em Lisboa, o chefe de Estado assinalou que "a alternativa era fazer o que fez o Presidente Mário Soares, que não teve mesmo sequer um momento simbólico, quando houve uma circunstância correspondente".