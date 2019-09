Actualidade

A nadadora Mayra Santos tornou-se hoje na primeira mulher a fazer a travessia a nado entre o Porto Santo e a Madeira, nadando os 42 quilómetros em 12:07.20 horas.

Após ter partido às 07:10 do Porto Santo, a nadadora brasileira chegou ao final da tarde à marina da Quinta do Lorde, no Caniçal, onde foi recebida por cerca de 100 pessoas, exibindo de imediato lágrimas de alegria e dançando ao som da música da festa.

"Foi maravilhoso. Foi melhor do que um sonho. Nem sei explicar, mas foi muito lindo e amei todo o processo, desde o início, dos treinos até agora", foram as primeiras palavras da atleta, de 40 anos, do Clube Naval do Funchal.