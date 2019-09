Amazónia

A reunião sobre a Amazónia, que juntará na sexta-feira pelo menos quatro países da América do Sul na Colômbia, apelará à comunidade internacional pela proteção daquele ecossistema afetado por incêndios e desflorestação, foi anunciado na quarta-feira.

"Será feito um grande apelo mundial pelo progresso a nível regional em matéria de conservação, desenvolvimento tecnológico e coordenação de ações para preservar a Amazónia", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros da Colômbia, Carlos Holmes Trujillo, em conferência de imprensa, dois dias antes da reunião agendada para a cidade colombiana de Leticia, que faz fronteira com o Brasil em Tabatinga, no Estado do Amazonas.

O chefe da diplomacia colombiana afirmou que o encontro será denominado "Pacto de Letícia para a Amazónia", que incluirá "ações concretas" e uma lista de atos para que países que compõem a Amazónia, a América Latina e a comunidade internacional, protejam aquela que é a maior floresta tropical do mundo.