Venezuela

O mês de agosto na Venezuela ficou marcado por violações à liberdade de expressão e censura, segundo a organização não-governamental Espaço Público (EP), que promove os direitos humanos e a responsabilidade social na imprensa.

"O oitavo mês do ano terminou com 57 violações da liberdade de expressão, correspondentes a 23 casos, entre os quais se destacam a intimidação, censura e assédio. As principais vítimas continuam a ser os jornalistas, meios (de comunicação social) e cidadãos que são constantemente 'afetados' por funcionários, forças de segurança e instituições", explicou um comunicado.

O documento, divulgado na quarta-feira, demonstram que até ao final de agosto já foram registadas 845 violações à liberdade de expressão.