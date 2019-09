Actualidade

O presidente do PSD considera que não disputa eleitorado com o CDS-PP, mas com o PS, não se arrepende de não ter feito uma coligação pré-eleitoral com os democratas-cristãos e admite que poderia "ligar bem" com Assunção Cristas.

Em entrevista à Agência Lusa, que será divulgada na íntegra no domingo, Rui Rio antecipa que o debate que terá hoje à noite com a líder do CDS-PP, na SIC, - o primeiro em que participa - será convergente nas críticas ao Governo socialista, com "alguma ou outra diferença" em matéria de propostas.

"Historicamente, neste ponto ou noutro, o PSD disputou eleitorado com o CDS, comigo o PSD não disputa eleitorado nenhum com o CDS. O CDS é um partido de direita - e bem, tem de haver partidos democráticos de direita -, o PSD não é um partido de direita genuinamente desde a sua fundação (...) é social-democrata, somos um partido de centro", afirmou.