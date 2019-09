Actualidade

O Governo mexicano mobilizou, na quarta-feira, 4.053 soldados para estados do norte e nordeste do país, uma medida para prevenir as possíveis consequências do ciclone tropical Fernand.

O plano de prevenção foi aplicado nos estados mexicanos de Coahuila, Nuevo León e Tamaulipas, indicou o Ministério da Defesa Nacional mexicano, em comunicado.

Os militares vão efetuar operações de reconhecimento nas áreas vulneráveis e onde existe maior risco de inundações e deslizamentos de terra.