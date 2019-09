Eleições

Com o objetivo de "devolver o poder ao cidadão", o partido Iniciativa Liberal concorre às suas primeiras legislativas com a meta de chegar à Assembleia da República, argumentando que "o liberalismo é um grande inimigo da corrupção".

Carlos Guimarães Pinto é presidente da Iniciativa Liberal desde outubro de 2018 e quase ao fim de um ano vai enfrentar as primeiras eleições legislativas do partido, depois da estreia nas europeias deste ano, fixando, em entrevista à agência Lusa, o objetivo eleitoral de "conseguir ter uma voz liberal no parlamento".

"É muito importante chegar à Assembleia da República, principalmente nesta fase em que parece que temos quase um consenso, todos se conformaram que as eleições irão ser ganhas pelo PS, e todos os partidos parecem mais interessados em posicionar-se como futuros aliados do PS do que propriamente em oposição ao PS", justifica.