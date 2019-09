Actualidade

Uma empresa norte-coreana estará a vender equipamento militar a partir da cidade chinesa de Zhuhai, onde está sediada após ter fechado portas em Macau em 2006, noticiou o Macau Business na sua edição de setembro.

Apesar do embargo internacional que pende sobre a Coreia do Norte, a empresa possui um 'site' ativo, através do qual publicita o armamento de forma dissimulada, sem criar tráfego e evitando os motores de busca, dificultando a sua deteção através de sistemas de vigilância, explica-se no artigo.

O 'site' funcionará como uma amostra de um catálogo apenas visível na 'dark web', com recurso a uma VPN ou através de mensagens encriptadas, segundo fontes citadas na última edição da revista da plataforma de informação Macau Business.