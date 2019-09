Actualidade

O furacão Dorian recuperou força e subiu para uma tempestade de categoria 3 com ventos até 217 quilómetros por hora, anunciou na quarta-feira à noite o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

De acordo com o último boletim da NHC, o olho do furacão está localizado a 170 quilómetros ao sul de Charleston (Carolina do Sul) e 365 quilómetros ao sul-sudoeste de Wilmington (Carolina do Norte), avançando para norte a uma velocidade de 11 quilómetros por hora.

Os meteorologistas da NHC alertaram que o furacão pode trazer tempestades "fatais" à costa dos EUA nos próximos dois dias.