Actualidade

O Festival Internacional de Cinema de Toronto dá hoje início à sua 44.ª edição, com vários filmes portugueses na programação, desde o novo trabalho de Pedro Costa ao mais recente de Tiago Guedes, entre outros.

A primeira edição do evento com a portuguesa Joana Vicente como diretora executiva vai exibir o já premiado "Vitalina Varela", de Pedro Costa, "A Herdade", de Tiago Guedes, "Sol Negro", de Maureen Fazendeiro, e a curta-metragem "A mordida", de Pedro Neves Marques.

Adicionalmente, o festival conta ainda com as coproduções portuguesas "Frankie", de Ira Sachs, "Liberté", de Albert Serra, e "Made in Bangladesh", de Rubaiyat Hossain. Também na programação do festival encontra-se "Color out of space", de Richard Stanley, com Nicolas Cage, filmado em Portugal.