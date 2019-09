Actualidade

A importância do papel das mulheres na indústria do cinema e da televisão é o tema de uma exposição de fotografia do luso-canadiano George Pimentel patente durante o mês de setembro num hotel em Toronto.

"O mundo tem estado a mudar. Temos lutado arduamente pela igualdade, para que seja reconhecido às mulheres o seu talento, de serem renumeradas de igual modo (como os homens)", disse hoje à agência Lusa o 'fotógrafo de celebridades'.

A exposição com 11 fotos a preto e branco de celebridades como Beyoncé, passando por Lady Gaga e por Jennifer Lopez, foi inaugurada no dia 3 de setembro e está patente na receção do Four Seasons Hotel em Yorkville, na baixa de Toronto, com o objetivo de "criar um Hollywood à moda antiga", disse George Pimentel.