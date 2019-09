Eleições/Madeira

Treze reclusos do Estabelecimento Prisional do Funchal requereram a documentação necessária para exercer o seu direito de voto nas regionais da Madeira de 22 de setembro, disse à Lusa fonte da Câmara de Santa Cruz.

A mesma fonte do gabinete da presidência do município de Santa Cruz, contíguo a oeste ao do Funchal, considerou que estes pedidos são "sempre diminutos em comparação com a população prisional".

O presidente desta autarquia, Filipe Sousa (JPP), deve deslocar-se ao estabelecimento, localizado na zona da Cancela e única prisão da Madeira, "entre os próximos dias 09 e 12, mas a data ainda não está marcada".