Actualidade

O corpo do triatleta que desapareceu no domingo no rio Minho foi encontrado hoje pelas autoridades, que tinham retomado as buscas ao início da manhã, disse à Lusa fonte da Polícia Marítima.

A mesma fonte adiantou que o corpo foi avistado pelas 07:10, no rio Minho, frente às piscinas de Vila Nova de Cerveira.

O triatleta desapareceu no domingo, quando fazia a travessia do rio Minho, durante o XII Triatlo da Amizade Cerveira-Tomiño, organizado pelos municípios de Vila Nova de Cerveira, Alto Minho, e Tomiño, na Galiza.