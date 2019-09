Actualidade

A Imprensa Nacional, editora pública de Portugal, vai celebrar 250 anos de vida recordando um passado dedicado à indústria, às artes e letras, olhando para o futuro, numa exposição que é inaugurada na sexta-feira, em Lisboa, foi hoje anunciado.

Intitulada "Indústria, Arte e Letras. 250 Anos da Imprensa Nacional", a exposição dedicada à história da empresa pública percorre dois séculos e meio de atividade editorial, artística e industrial, de acordo com a informação hoje divulgada.

A exposição, com entrada gratuita, estará aberta ao público até ao dia 24 de novembro, no Picadeiro Real do Antigo Colégio dos Nobres, junto ao Museu Nacional de História Natural e da Ciência e ao Jardim Botânico de Lisboa.