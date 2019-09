Actualidade

A 'designer' gráfica Inês Nepomuceno venceu a segunda edição do Prémio Design de Livro, pela obra "751 - O tempo não consome a eternidade. Paulo Cunha e Silva por Helena Teixeira da Silva", foi hoje anunciado.

Nepomuceno, da Escola Superior de Artes e Design (ESAD/ESAD-IDEA), venceu pela edição publicada pela Câmara do Porto, depois de uma decisão do júri da iniciativa da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), tomada por unanimidade.

Composto por Sofia Gonçalves, Vera Velez, Jorge Moreira e Mário Moura, o júri viu na obra de Nepomuceno "um sentido inventivo de design, articulando nas suas escolhas formais e técnicas um objeto final económico nos meios, complexo na estrutura e delicado no resultado".