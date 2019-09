Actualidade

Pelo menos cinco pessoas morreram e outras 35 ficaram feridas num ataque realizado hoje com uma carrinha armadilhada com explosivos em Cabul, no Afeganistão, atentado já reivindicado pelos extremistas talibãs.

"Até agora há cinco mortos e 35 feridos foram levados para hospitais", disse à agência de notícias EFE um membro do Centro de Coordenação de Vítimas do Ministério da Saúde Pública, que pediu anonimato.

Segundo a fonte, o número de vítimas pode aumentar "nas próximas horas, à medida que o trabalho de socorro às vítimas for realizado".