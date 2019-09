Actualidade

O Governo da Guiné-Bissau tem um programa de emergência nacional, baseado em seis eixos, que incluem a promoção do crescimento económico, a redução da pobreza e a reforma e modernização das instituições públicas.

No programa, a que a Lusa teve acesso, o primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, considera que a população espera do atual executivo, saído das eleições legislativas de março passado, medidas concretas que possam melhorar as suas condições de vida.

No documento de 20 páginas, Aristides Gomes afirma ter consciência de que "os desafios são enormes e as soluções não serão fáceis".