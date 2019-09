Euro2020

Danilo Pereira admitiu hoje que a seleção portuguesa de futebol tem a responsabilidade acrescida de vencer os dois próximos jogos de apuramento para o Euro2020, diante na Sérvia e Lituânia, e defendeu que a pressão faz parte.

"Claro que a margem de erro diminuiu, mas a pressão em si não creio que esteja mais alta, porque nós, jogadores de alto nível, estamos sujeitos a essa pressão. A responsabilidade aumenta sim, mas a pressão não", afirmou Danilo, em conferência de imprensa, realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O médio do FC Porto destacou ainda que Portugal "depende apenas de si" para ser primeiro classificado do Grupo B, preferindo encarar os desafios com sérvios e lituanos como "importantes e não como determinantes".