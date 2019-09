Euro2020

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, contou hoje com o grupo completo no último treino na Cidade do Futebol, em Oeiras, a poucas horas da partida para a Sérvia.

Na sessão de trabalho, que teve os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, estiveram presentes os 25 jogadores convocados, que depois de alguns exercícios de aquecimento foram divididos por setores e coletes.

Se nos avançados não havia nenhuma divisão e no meio-campo houve mudanças entre os detentores de coletes, na defesa os jogadores sem colete parecem partir na frente para a titularidade: Nélson Semedo, José Fonte, Rúben Dias e Raphael Guerreiro. Já os guarda-redes, cumpriram o habitual trabalho específico à parte.