A Comissão Nacional da Unesco (CNU) revelou hoje que tem tido conhecimento de "algumas preocupações relativamente à preservação do valor universal" do Centro Histórico do Porto, classificado como património mundial.

Questionado pela Lusa, aquele organismo que funciona no âmbito do Ministério dos Negócios Estrangeiros, refere que estas preocupações têm sido levantadas por parte do ICOMOS - Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, organismo consultivo da UNESCO para o património, bem como, pelo Centro do Património Mundial.

A CNU esclarece, no entanto, que, até à data, para além do parecer do ICOMOS que considera que a torre panorâmica de 21 metros, prevista no projeto do Mercado Time Out para a Estação de São Bento, é "intrusiva", não existem outros pareceres negativos ou outras recomendações destes dois organismos.