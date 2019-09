Papa/Moçambique

O Papa Francisco manifestou hoje solidariedade para com as vítimas dos ciclones Idai e Kenneth, que no início do ano se abateram sobre Moçambique, durante a sua primeira intervenção pública, na visita que está a efetuar ao país.

"Quero que as minhas primeiras palavras de proximidade e solidariedade sejam dirigidas a todos aqueles sobre os quais se abateram os ciclones Idai e Kenneth", referiu, durante um encontro com o Presidente da República, Filipe Nyusi, no palácio da Ponta Vermelha, em Maputo.

"Infelizmente não posso ir pessoalmente até vós, mas quero que saibam que partilho da vossa angústia e sofrimento", acrescentou.