Actualidade

A futura presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou hoje que apresentará formalmente na terça-feira a sua equipa e respetivas pastas, que inclui a ex-ministra Elisa Ferreira como comissária indicada por Portugal.

Na sua conta na rede social Twitter, Leyen divulgou estar "feliz por ter recebido os candidatos de todos os Estados-membros", depois de a Itália ter indicado o antigo primeiro-ministro Paolo Gentiloni para integrar o próximo Colégio de Comissários.

O Parlamento Europeu deverá pronunciar-se sobre o colégio como um todo em 22 de outubro, depois de as comissões parlamentares encerrarem os debates com os comissários indicados para as diferentes pastas.