Actualidade

O galo Maurice, que se tornou um símbolo das tradições rurais em França e tinha sido alvo de uma queixa porque "cantava muito alto e cedo", vai poder continuar a cantar na ilha de Oléron após uma decisão judicial.

Dois vizinhos da dona do galo levaram o caso a tribunal por estarem incomodados "com a música" do galo, que cantava muito alto e demasiado cedo.

O Tribunal de Rochefort, oeste de França, considerou que os queixosos não apresentaram provas suficientes de que o galo Maurice fez um barulho excessivo, referindo também que o animal vive num meio rural.