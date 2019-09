Actualidade

Portugal reduziu, em 2017, a diferença entre as receitas de IVA esperadas e o montante cobrado, mas ainda registou um desvio de 10%, num total de quase dois mil milhões de euros não arrecadados com este imposto.

Os dados são da Comissão Europeia e foram hoje publicados num relatório sobre o chamado desvio do IVA - isto é, a diferença entre o que é esperado com o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e o que determinado país arrecada -, referente a 2017, o período mais recente para o qual são disponibilizados dados sobre as contas nacionais dos países da União Europeia (UE).

No caso de Portugal, em 2017, este desvio equivaleu a um total 1,929 mil milhões de euros, estando em causa perto de 10% de receitas perdidas face ao total.