Papa/Moçambique

O Papa Francisco alertou hoje em Maputo os jovens moçambicanos para estarem atentos àqueles que querem "dividir e fragmentar", apontando a resignação e a ansiedade como duas atitudes que matam o sonho.

"A alegria de viver, como se pode sentir aqui, a alegria partilhada e celebrada, reconcilia e torna-se no melhor antídoto capaz de desmentir todos aqueles que querem dividir-vos", declarou Francisco, numa mensagem aos jovens de diversas confissões religiosas, no Pavilhão do Maxaquene, na baixa da capital moçambicana.

"[Fiquem] atentos àqueles que vos querem dividir, que vos querem fragmentar", prosseguiu o chefe da Igreja Católica, muitas vezes ovacionado, durante a sua mensagem de cerca de 30 minutos.