Brexit

O Parlamento britânico vai votar novamente na segunda-feira, 09 de setembro, uma proposta para a realização de eleições antecipadas, anunciou hoje o ministro responsável pelos Assuntos Parlamentares, Jacob Rees-Mogg.

Numa declaração sobre a agenda parlamentar de segunda-feira, Rees-Mogg disse que a proposta seria debatida no final da sessão, não adiantando mais pormenores.

Adiantou ainda que, além de debates sobre questões relacionadas com a Irlanda do Norte, será concluído o processo de aprovação do projeto de lei que impõe um adiamento de três meses da data do 'Brexit, atualmente prevista para 31 de outubro.