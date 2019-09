Moçambique/Dívidas Ocultas

O presidente do banco russo VTB alertou hoje as autoridades moçambicanas que se o empréstimo de 535 milhões de dólares não for pago até ao final do ano o banco terá de decretar incumprimento financeiro, ou 'default'.

"Se os nosso colegas em Moçambique não tomarem medidas para acelerar este processo, teremos de declarar" em 'default' o empréstimo de 535 milhões de dólares feitos a uma empresa pública moçambicana com o aval do Estado, disse Andrey Kostin em declarações aos jornalistas à margem de um evento económico em Vladivostoque.

Os comentários de Kostin e o aviso relativamente ao pagamento do empréstimo da Mozambique Asset Management (MAM), no valor de 535 milhões de dólares, surgem numa altura em que Moscovo procura aumentar as relações comerciais com África, e pouco mais de um mês antes da Conferência Rússia-África, que decorre em outubro na Rússia, liderada por Vladimir Putin e pelo presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi.