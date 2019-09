Ano letivo

Cerca de 50 projetos de inovação apresentados por escolas no âmbito do alargamento da flexibilidade curricular já foram aprovados pelo Ministério da Educação (ME), adiantou hoje a tutela em comunicado.

"O Ministério da Educação tem aprovados cerca de meia centena de Projetos de Inovação apresentados por Agrupamentos de Escolas ao abrigo da Portaria 181/2019, que confere aos estabelecimentos de ensino a possibilidade de desenvolverem projetos de inovação pedagógica assentes numa exploração da flexibilidade curricular para além dos 25% previstos já para todas as escolas", lê-se no comunicado divulgado hoje pelo ME.

A tutela tinha anunciado em junho a possibilidade de qualquer escola poder passar a gerir já a partir de setembro mais de 25% dos currículos, tendo para isso que submeter à aprovação da equipa de coordenação nacional do programa de flexibilidade curricular, isto depois de o ME ter considerado positivos os resultados obtidos numa experiência-piloto que abrangeu sete escolas - Projeto-Piloto de Inovação Pedagógica (PPIP) - que revelaram capacidade de implementar "soluções inovadoras que permitem a eliminação do abandono e insucesso escolar".