Incêndios

O piloto era o único tripulante do helicóptero que caiu hoje em Sobrado, no concelho de Valongo, durante o combate a um incêndio, disse à Lusa o comandante distrital da proteção civil do Porto.

"A brigada de operacionais de combate a incêndio estaria fora do helicóptero, teriam ficado em solo", adiantou Carlos Alves.

O responsável salientou que agora falta saber se o piloto, único ocupante do aparelho, saiu ou não ileso do acidente.