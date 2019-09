Actualidade

A Ibersol registou 7,8 milhões de euros de lucro nos primeiros seis meses do ano, menos 28,3% do que em igual período do ano anterior, foi hoje comunicado ao mercado.

"O resultado líquido consolidado (sem IFRS16) no final do primeiro semestre atingiu o valor de 7,8 milhões de euros, que compara com o registado em 2018 no montante de 10,9 milhões de euros, o que representa uma redução de 28,3%", lê-se na informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Entre janeiro e junho, o volume de negócios consolidado da empresa fixou-se em 221,3 milhões de euros, valor que compara com os 211,3 milhões de euros alcançados no período homólogo, traduzindo um crescimento de 4,7%.