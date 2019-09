Actualidade

Portugal apurou-se hoje para os quartos de final de femininos do Campeonato da Europa de ténis de mesa, depois de ter vencido a Rússia por 3-2, no último jogo da fase de grupos.

Em Nantes, a equipa portuguesa (26.ª na lista europeia), com Fu Yu em grande plano, alcançou um triunfo inesperado sobre a sétima seleção da Europa, três vezes medalha de bronze nas quatro últimas edições do europeu, incluindo o Luxemburgo2017.

Jieni Shao (37.ª do ranking) foi a primeira lusa a entrar em ação, tendo perdido por 3-1 com a melhor jogadora russa, Polina Mikhailova, nona atleta do ranking europeu. Depois, Fu Yu (10.ª) voltou a mostrar que está em excelente forma, vencendo de forma categórica Yana Noskova (18.ª).